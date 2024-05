Marszałek Sejmu Szymon Hołownia powiedział, że "Trzecia Droga to pragmatyczna droga do Europy". - Nie jesteśmy tchórzami, którzy chcą z Europy uciekać, bo im się nie podoba. Nie jesteśmy tymi, którzy mówią, że w Europie wszystko działa wspaniale, najlepiej i tak jak trzeba - zaznaczył szef Polski 2050.

Kosiniak-Kamysz: idziemy z przekazem bezpieczeństwa i rozwoju

Władysław Kosiniak-Kamysz, prezes PSL i minister obrony, wskazywał, że "dyskusja, debata, dialog to jest najważniejsza esencja demokracji, a gdy to zatracamy, gdzieś to gubimy, gdzieś o tym zapominamy, to wszystko inne nie ma sensu".