Są pełne wyniki wyborów do europarlamentu

Trójka kandydatów PiS umieszczonych przez prezesa Jarosława Kaczyńskiego na pierwszych miejscach na listach nie zdobyła wg sondażu late poll Ipsos mandatu do PE. Połowa mandatów zdobytych przez Konfederację to także mandaty osób, które startowały z dalszych miejsc - w tym mandat dla Dobromira Sośnierza, jedyny wywalczony przez kandydata z ostatniego miejsca. Wyborcy KO, Lewicy i Trzeciej Drogi wykazali się zdecydowanie większym zaufaniem do liderów tych ugrupowań.