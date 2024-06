PKW podała frekwencję na godzinę 17 

We Włoszech wyborom do Parlamentu Europejskiego towarzyszą częściowe wybory lokalne. Głosować można w niedzielę do godz. 23. Lokale wyborcze otwarte były też w sobotę przez pół dnia.



Głosowanie ma spokojny przebieg, choć w sobotę w niektórych komisjach wyborczych zaczęło się nie bez problemów, ponieważ nie zgłosiły się do nich osoby, które miały w nich pracować. W ostatniej chwili udało się skompletować tam pełny skład.