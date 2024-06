Konfederacja podsumowała swoją kampanię wyborczą do Parlamentu Europejskiego. Wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak zaapelował do wyborców, żeby poszli na wybory, ponieważ - jak podkreślił - "każdy Konfederata wysłany do PE" to jeden europoseł PiS, KO czy Lewicy mniej.



Wydarzenie wieńczące kampanię wyborczą rozpoczęło się minutą ciszy ku pamięci zmarłego żołnierza, ugodzonego nożem przez jednego z mężczyzn, którzy w grupie próbowali sforsować stalową zaporę na granicy z Białorusią.