Pojedynek "jedynek" w okręgu nr 2. Oto liderzy list z kujawsko‑pomorskiego

Województwu kujawsko-pomorskiemu w wyborach do Parlamentu Europejskiego najprawdopodobniej przypadną w udziale - tak jak pięć lat temu - dwa mandaty. Wiele wskazuje na to, że powalczą o nie kandydaci dwóch największych ugrupowań: Koalicji Obywatelskiej oraz Prawa i Sprawiedliwości. Ale swoje listy wystawiło w okręgu numer 2 osiem komitetów. Na "jedynkach" umieścili kandydatów, którzy - ich zdaniem - mają największe szanse na głosy wyborców. Kim są liderzy list?

Jak przypomina "Gazeta Wyborcza", Ozdyk w swoich materiałach wyborczych z 2023 roku umieszczał zdjęcia z bronią, co spotkało się z ogromną krytyką. "Konfederacja w Bydgoszczy chce urządzać jakieś polowania? To wygląda na namawianie do przemocy" - komentował Michał Wysocki, kandydat z list Lewicy. Podczas kompanii do eurowyborów 2024 na swoim koncie na portalu X zamieścił plakat wyborczy z. hasłem "Exit. Nasze jedyne wyjście".