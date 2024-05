Wybory do Parlamentu Europejskiego już 9 czerwca. Lokale wyborcze będą czynne od godziny 7:00 do 21:00. O tym, dlaczego warto się do nich wówczas wybrać, przypomina najnowszy spot profrekwencyjny Fundacji Wolności Gospodarczej (FWG). - Unia, unia! A co my niby mamy z tej Unii? - pyta jeden z jego bohaterów w krótkim filmie nawiązującym do słynnego skeczu grupy Monty Pythona "Co zrobili dla nas Rzymianie". W odpowiedzi - podobnie jak w tamtym skeczu - pozostali uczestnicy zaczynają wyliczać listę korzyści.