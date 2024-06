Koalicja Obywatelska wygrała wybory do Parlamentu Europejskiego - wskazują wyniki exit poll pracowni Ipsos. To oznacza, że po raz pierwszy od dziesięciu lat ugrupowanie Donalda Tuska osiągnęło najlepszy wynik wyborczy. W ostatnich wyborach parlamentarnych i samorządowych triumfy odnosiła koalicja 15 października, której KO jest częścią, ale wówczas ugrupowanie obecnego premiera przegrywało z PiS-em. Teraz to się zmieniło.