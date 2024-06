Źródło: Powody do dumy może mieć Dobromir Sośnierz. Nie udało mu się uzyskać reelekcji do Sejmu w 2023 roku, ale do Parlamentu Europejskiego dostał się w spektakularnym stylu. Jest jedynym kandydatem, który w tych wyborach zdobył mandat startując z ostatniego miejsca.