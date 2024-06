"Nie ukrywam". Tusk o tym, co obstawiał rano

Dokładnie 10 lat czekaliśmy na to pierwsze miejsce na podium - powiedział po ogłoszeniu wyników exit poll premier Donald Tusk. Według tych danych to właśnie jego ugrupowanie zwyciężyło w wyborach do Parlamentu Europejskiego. - Dzisiaj pokazaliśmy, że jesteśmy światłem nadziei dla Europy - dodał.

Według sondażowych wyników exit poll pracowni Ipsos najwięcej głosów w wyborach do Parlamentu Europejskiego zdobyła Koalicja Obywatelska - 38,2 procent.

Tusk: 10 lat czekaliśmy na to pierwsze miejsce

Po ogłoszeniu wyników exit poll głos zabrał premier i jednocześnie przewodniczący Platformy Obywatelskiej Donald Tusk.

- 10 lat. Dokładnie 10 lat czekaliśmy na to pierwsze miejsce na podium. Słuchajcie, jestem tak szczęśliwy. Mamy prawo do radości i do wzruszenia. Ja nie będę ukrywał, że jakoś tam w środku przełykam łzy, (...).Jestem bardzo, bardzo wzruszony - powiedział.

- To nie są wybory, które przyciągają największą publiczność ani w Polsce, ani w Europie, a nasi wyborcy zmobilizowali się, poszli. To przecież oni wygrali - mówił Tusk.

Tusk: jesteśmy światłem nadziei dla Europy

- Dzisiaj, w tym momencie, mam jakieś takie poczucie wielkiej - i osobistej i naszej wspólnej - satysfakcji, że nie zmarnowaliśmy tych trudnych lat i tych pięknych miesięcy po 15 października - dodał lider PO.

- Pokazaliśmy, że te nasze wybory i ten nasz wysiłek, Polek i Polaków, mają wymiar o wiele szerszy niż nasze narodowe sprawy - podkreślił szef rządu.

- My dzisiaj pokazaliśmy, że jesteśmy światłem nadziei dla Europy. Będziemy umieli walczyć o interesy Polski w Europie jak nikt. Mamy wykwalifikowanych, kompetentnych, uczciwych eurodeputowanych. Europa zobaczy, że Polska ma twarz naszych kandydatów - powiedział.

Tusk: wiara Polek i Polaków czyni cuda

- Wiara czyni cuda i wiara Polek i Polaków, którzy wierzą w demokrację, w prawdę, w przyzwoitość, w Europę, wierzą w Polskę normalną, ambitną, bez kompleksów. To jest coś tak cudownego. Mnie czasami aż brakuje oddechu, kiedy patrzę na ludzi, którzy wątpią na świecie w Europę - mówił premier.

- Czy w ogóle zdajecie sobie sprawę, że my dzisiaj prawdopodobnie w Polsce osiągnęliśmy, jako europejska demokratyczna partia, najlepszy wynik ze wszystkich takich partii w Europie - zwrócił się do zgromadzonych.

Trzaskowski: wynik nieprawdopodobny

Głos zabrał także wiceprzewodniczący PO, prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

- Ten wynik jest naprawdę nieprawdopodobny. To pokazuje przede wszystkim, że (...) znowu Polska wyznacza trendy w Europie. Pokazujemy, że da się wygrać z populistami, że mimo iż populiści mają niesamowite wyniki gdzie indziej w Europie, że partie rządzące nie najlepiej sobie radzą, to po tych miesiącach zmian wprowadzanych przez rząd Donalda Tuska wszyscy w Polsce to doceniają i są w stanie się zmobilizować - mówił Trzaskowski podczas wieczoru wyborczego KO.

Zdaniem Trzaskowskiego, w wyniku niedzielnych wyborów do PE "cała Europa zobaczy tę polską twarz, za którą mocno tęskniono". - Wielkie podziękowania, wielkie gratulacje, a przed nami kolejny krok, który trzeba będzie wykonać. Znowu będziemy wyznaczali trendy - dodał.

Tusk: pełny odjazd

Po ogłoszeniu wyników exit poll Tusk rozmawiał także z dziennikarzami.

- Od kilku miesięcy Polska zaczyna wierzyć w to, że może być normalnie, uczciwie. I to wcale nie jest slogan. To wcale nie było takie łatwe. Jak pamiętacie, to było ponad dwa lata temu, jak mówiłem, że (...) przejrzyjmy na oczy. Ale ten dzisiejszy wynik to jest w ogóle pełny odjazd z mojego punktu widzenia - powiedział premier.

- Nie ukrywam, że jeszcze dzisiaj rano obstawiałem tak w okolicach remisu - przyznał.

Tusk o wyniku KO: od kilku miesięcy Polska zaczyna wierzyć w to, że może być normalnie, uczciwie i to wcale nie jest slogan TVN24

