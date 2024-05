W eurowyborach głosują już 16-latkowie. W których krajach?

Wybory europejskie odbędą się już w czerwcu. Obywatele wszystkich państw członkowskich UE wybiorą posłów do Parlamentu Europejskiego. W większości krajów trzeba mieć 18 lat, by wziąć udział w głosowaniu. Ale pięć państw zdecydowało się na obniżenie wieku wyborczego.

Wybory do Parlamentu Europejskiego w zależności od państwa członkowskiego UE odbędą się w dniach 6-9 czerwca. W Polsce głosowanie przypada na niedzielę 9 czerwca. Polscy wyborcy wybiorą tego dnia 53 posłów do PE. Łącznie zasiądzie w nim 720 deputowanych.

Gdzie 16-latkowie mogą głosować w eurowyborach

Niemcy ustawę obniżającą wiek wyborców w głosowaniu do PE przyjęły na początku ubiegłego roku. W wyborach federalnych prawo głosu wciąż jednak mają wyłącznie osoby mające więcej niż 18 lat. - Jeśli chodzi o dostęp do urn wyborczych, mamy do czynienia z patchworkiem. Trzeba wytłumaczyć młodemu człowiekowi, że ma prawo głosować w wyborach do Parlamentu Europejskiego, ale w wyborach federalnych już nie - komentowała Sigrid Meinhold-Henschel, ekspertka z Fundacji Bertelsmanna, cytowana przez portal Deutsche Welle.