Plakaty stworzone przez artystki i artystów z 27 państw Unii Europejskiej to część "Get Out & Vote" - kampanii profrekwencyjnej przed eurowyborami, na którą składają się również prezentacje i wystawy w europejskich miastach. "Get Out & Vote" jest inicjatywą studia kreatywnego Fine Acts, zorganizowaną przy wsparciu finansowym Funduszu Kultury Solidarności i Europejskiej Fundacji Kultury (ECF), we współpracy z Fundacją Allianz i Fundacją Evens. Twórcy inicjatywy tłumaczą, że plakaty mają "dać obywatelom poczucie siły i sprawczości - poprzez wzbudzenie nadziei, optymizmu i entuzjazmu do potencjalnego wpływu głosowania".