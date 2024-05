Dorota Stalińska apeluje o udział w wyborach. Nawiązała do słynnego cytatu z "Seksmisji"

Unia chroni, Unia radzi, Unia nigdy nas nie zdradzi - zakrzyknęła na konferencji prasowej aktorka i kandydatka Trzeciej Drogi do europarlamentu Dorota Stalińska. Nawiązała do słynnego cytatu z "Seksmisji", w której wystąpiła 40 lat temu.

- Apeluję do was wszystkich, drodzy państwo, bez względu na to, czy będzie ładna pogoda, czy brzydka, czy będą imieniny wujka, ciotki, czy babci, waszym obowiązkiem jest pójść 9 czerwca na wybory i zagłosować na tych ludzi, którzy według was dadzą wam gwarancję dobrego rozwoju i szczęśliwego życia w Polsce - powiedziała.