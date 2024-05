Propozycje Lewicy: 100 tysięcy mieszkań, prawa kobiet i ochrona pracowników

W niedzielę odbyła się konwencja Lewicy związana z wyborami do Parlamentu Europejskiego. Wśród postulatów tej formacji znalazło się między innymi utworzenie Europejskiego Funduszu Mieszkaniowego, Karty Praw Kobiet oraz kwestie związane z prawami pracowniczymi.

Wiceministra kultury, liderka listy Lewicy w wyborach do PE w woj. wielkopolskim Joanna Scheuring-Wielgus wskazała m.in. na potrzebę skrócenia czasu pracy do 35 godzin tygodniowo, przy zachowaniu płac. - Proponujemy Europejski Pakiet Pracowniczy, który poprawi sytuację ciężko pracujących Europejczyków i uczyni dobre praktyki wspólnymi dla całej Unii Europejskiej - powiedziała.

Wśród założeń pakietu wymieniła ustalenie europejskiej płacy minimalnej , jawność płac, ochronę pracowników przed mobbingiem oraz prawo do bycia offline, "bo nie można oczekiwać od pracownika odbierania maili i telefonów po godzinach pracy".

Ponadto Lewica chce rozwiązać problem luki płacowej. - Luka płacowa między kobietami i mężczyznami wynosi obecnie 13 procent. To oznacza, że na każde euro zarobione przez mężczyznę, kobieta pracująca na takim samym stanowisku otrzymuje 87 eurocentów - podkreśliła Scheuring-Wielgus.

"Demokratyczna piątka dla Europy"

Projekt unijnej Karty Praw Kobiet

Kolejny postulat omówiła wicemarszałkini Senatu Magdalena Biejat. Projekt Karty Praw Kobiet UE to - jak mówiła - rozwiązanie, które zagwarantuje każdej Europejce dostęp do darmowej aborcji do 12. tygodnia życia, badań prenatalnych, godnej opieki okołoporodowej czy ochronę przed przemocą.