Zygzakiem po autostradzie, obywatelskie zatrzymanie, trzy promile kierowcy

- Przed nami jechało srebrne audi, które wykonywało nieskoordynowane, niebezpieczne ruchy. Ewidentnie było widać, że coś jest nie tak. Trwało to jakiś czas, bo inni kierowcy też to zauważyli. Jechał od jednej krawędzi pasa do drugiej. Włączyliśmy światła awaryjne. Inni kierowcy zaczęli spowalniać na awaryjnych tego kierowcę. Świetnie się zachowali – opowiada pan Dariusz, który przesłał nagranie na Kontakt24 .

Obywatelskie zatrzymanie

Mężczyzna zaznaczył, że dzwonił na policję. - Po wyciągnięciu kierowcy z samochodu, odprowadziliśmy go w bezpieczne miejsce na pobocze. Wyciągnąłem kluczyki. Przestawiłem też samochód w bezpieczne miejsce na poboczu. Większość się rozjechała, zostałem ja i jeden pan, który brał udział w zatrzymaniu. Przyjechała policja, kierowca był badany pod względem alkoholu w wydychanym powietrzu. My złożyliśmy zeznania - relacjonuje pan Dariusz

Mężczyzna zaznaczył, że przed przyjazdem policji zatrzymany kierowca próbował odzyskać kluczyki od samochodu. - Wsiadłem z nimi do swojego auta. On podchodził od strony kierowcy i pukał nam w szybę, chciał, żebyśmy oddali mu kluczyki. To było niebezpieczne, bo pukał od strony jezdni. Potem przyjechała pomoc drogowa i oni go już trzymali na poboczu. Następnie przejęła już go policja - dodaje pan Dariusz.