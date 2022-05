Takin złoty urodził się we wrocławskim zoo. Nie odstępuje matki na krok, "niemal depcze jej po racicach"

"Lepiej usiądźcie, bo ta samiczka takina złotego kładzie na łopatki!" - napisało w mediach społecznościowych wrocławskie zoo. Do wpisu dołączyło trzy fotografie malucha, który przyszedł na świat 8 kwietnia. Rodzice samiczki to Zhaoze i Xiang. "Mała jest zdrowa i przebywa pod troskliwym okiem mamy niemal 'depcząc jej po po racicach'" - opisuje Zoo Wrocław na Facebooku.

Takiny jak krzyżówka kozy, antylopy i niedźwiedzia

Wrocławski ogród zoologiczny to jeden z 13 światowych ogrodów, gdzie prowadzona jest hodowla tych zwierząt. "W naturze takiny złote występują tylko w jednej, chińskiej prowincji - Shaanxi. Zamieszkują góry i ich okolice poruszając się na wysokości do 4 500 m n.p.m." - przypominają pracownicy zoo. Krewniakami takinów są owce i kozy, ale te są dużo od nich mniejsze. Długość ciała dorosłego takina przekracza dwa metry, a waga dochodzi nawet do 350 kilogramów. "Do tego mają nietypową budowę ciała - przypominają krzyżówkę kozy, antylopy i niedźwiedzia" - opisuje zoo.