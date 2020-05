Płeć wciąż nieznana, imię jeszcze niewybrane. Narodziny we wrocławskim zoo

Po narodzinach nie taki mały

"Nowo narodzony manat to najprawdopodobniej samiec i - jak podają opiekunowie - maluch tuż po narodzinach mierzył około 110 centymetrów i miał masę ponad 20 kilogramów" - czytamy w komunikacie wrocławskiego ogrodu zoologicznego. To trzeci przedstawiciel tego gatunku urodzony we Wrocławiu. Wcześniej rodziły się tu samice, a ich wykarmieniem musieli zajmować się opiekunowie. Mimo że przychówek powiększa się z roku na rok, każde kolejne narodziny tych zwierząt to sensacja i hodowlany sukces. Dlaczego? Bo to wciąż gatunek zagrożony wyginięciem, a populacja w ogrodach zoologicznych jest wciąż zbyt mała, by zapewnić przetrwanie manatom karaibskim. Co więcej, manatom trzeba stworzyć odpowiednie warunki życia: woda w basenie musi mieć co najmniej 26 stopni Celsjusza, a dieta sześciu osobników to około 150 kilogramów warzyw dziennie. - Od ponad pięciu lat nieustannie obserwujemy, badamy, analizujemy, wyciągamy wnioski, konsultujemy je i wdrażamy, jeśli są poprawne lub wracamy do początku – mówi Radosław Ratajszczak, prezes wrocławskiego zoo.