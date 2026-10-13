Wrocław Policja i prokuratura w prywatnym zoo. Zatrzymano pięć osób, odebrano zwierzęta Oprac. Svitlana Kucherenko |

Zatrzymano pięć osób, usłyszą zarzuty znęcania nad zwierzętami i doprowadzenia do ich śmierci Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

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Jak przekazał Mariusz Pindera, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Świdnicy, postępowanie jest prowadzone od dłuższego czasu i zostało wszczęte po zawiadomieniach składanych między innymi przez organizacje zajmujące się ochroną zwierząt oraz osoby prywatne.

- Zatrzymano pięć osób z kręgu właścicieli tego zoo. Zostaną im przedstawione zarzuty z artykułu 35 ust. 1 ustawy o ochronie zwierząt, czyli znęcania się i doprowadzenia do śmierci zwierząt. Po przesłuchaniach będzie podjęta decyzja odnośnie środków zapobiegawczych - poinformował w środę w trakcie konferencji prasowej Mariusz Pindera.

Akcja służb w prywatnym zoo w Łącznej Źródło zdjęcia: TVN24

Na miejscu pracuje prokurator, policja, śledczy i biegli lekarze weterynarii. - Wojewódzki inspektor weterynarii podejmuje decyzje. Niektóre zwierzęta wymagają tam pilnej interwencji, zostaną one przewiezienia do innych palcówek. Nie wszystkie zwierzęta zostaną odebrane. Zoo nie będzie zamykane - podkreśla Pindera.

Trwają czynności prokuratury i policji w zoo w Łącznej Źródło zdjęcia: TVN24

We wtorek około 30 zwierząt zostało przewiezionych do innych instytucji, te czynności są kontynuowane w środę.

- Moim celem jest tutaj przygotowanie wysyłki zwierząt za granicę do Holandii - powiedział obecnym na miejscu przedstawicielom mediów weterynarz Grzegorz Wall.

Zwierzęta zostaną wysłane do Holandii Źródło: TVN24

Dodał, że musi skontrolować stan zdrowia zwierząt oraz skontrolować środki transportu przed załadunkiem. Świadectwo zdrowia znajdzie się w specjalnym systemie i trafi do "odpowiedniego organu władzy lokalnej".

Poinformował, że na ten moment za granicę wysłanych zostanie 11 zwierząt różnych gatunków. Przygotowywania do transportu zaczęto od drapieżników.

GDOŚ wszczął postępowanie w sprawie cofnięcia zezwolenia

Do sprawy odniosła się również Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. W opublikowanym komunikacie poinformowano, że 5 sierpnia 2026 roku GDOŚ wszczął z urzędu postępowanie administracyjne dotyczące cofnięcia decyzji zezwalającej na utworzenie i prowadzenie Ogrodu Zoologicznego w Łącznej.

"Postępowanie jest efektem kontroli przeprowadzonych przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, podczas których stwierdzono nieprawidłowości w funkcjonowaniu ZOO" - podaje Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska.

Zabierają zwierzęta z zoo w Łącznej Źródło zdjęcia: TVN24

Ostatnia kontrola zoo była prowadzona od lipca 2024 roku do września 2025 roku. Kontrolerzy stwierdzili między innymi niewykonanie części wcześniejszych zaleceń pokontrolnych. Wskazano również na nieprawidłowości dotyczące warunków hodowli i utrzymywania poszczególnych grup gatunków zwierząt w ogrodzie zoologicznym, braki w dokumentacji hodowlanej oraz brak części dokumentów potwierdzających pochodzenie zwierząt.

"Postępowanie w sprawie cofnięcia decyzji zezwalającej na utworzenie i prowadzenie Ogrodu Zoologicznego w Łącznej trwa. W najbliższych dniach, podmiot jest zobowiązany do podjęcia konkretnych działań zmierzających do likwidacji stwierdzonych nieprawidłowości" - podkreśla GDOŚ.

Za wcześnie, by mówić o zarzutach

- Generalnie chodzi o niewłaściwe warunki utrzymywania, o niespełnianie tych specjalnych potrzeb gatunkowych dla poszczególnych zwierząt - przekazała obecna na miejscu Katarzyna Śliwa-Łobacz z Fundacji na Rzecz Ochrony Praw Zwierząt Mondo Cane.

"Generalnie chodzi o niewłaściwe warunki utrzymywania" Źródło: TVN24

Śledczy sprawdzają prywatne zoo w Łącznej

W poniedziałek przedstawiciel zoo opublikował w mediach społecznościowych nagranie, w którym informował o planowanej kontroli.

"Otrzymaliśmy informację, że jutro z samego rana ma rozpocząć się niezrozumiała dla nas zorganizowana akcja odebrania zwierząt z Łączna, ogrodu zatwierdzonego przez generalną dyrekcję ochrony środowiska i podlegającego cyklicznym kontrolom ze strony regionalnej dyrekcji ochrony środowiska. Mówimy o zwierzętach, które wymagają codziennej opieki, specjalistycznej wiedzy i odpowiednich warunków. Ewentualne ich przenoszenie to nie tylko kwestia transportu, to również ogromna odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo, zdrowie i dobrostan" - przekazało wczoraj zoo.

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Mieszkańcy bronią właścicieli zoo

Działania służb wywołały duże emocje wśród mieszkańców okolicznych miejscowości.

- Byłem tutaj nieraz. Nigdy nie widziałam, żeby zwierzętom działa się jakakolwiek krzywda. Zawsze te zwierzęta były zadbane - mówi jedna z mieszkanek.

- Zdenerwowałem się, dlatego że to jest, moim zdaniem, bezprawne wjechanie na prywatną posesję i pomówienie. Jakie dowody ma ta fundacja, skoro przyjechała policja w konwoju, z prokuratorem, a całą rodzinę wywieziono w kajdankach? Jestem mieszkańcem Jaroszowa i mnie to oburza, szkoda słów - mówi pan Andrzej, jeden z mieszkańców pobliskiej miejscowości.

Policja i prokuratura w prywatnym zoo Źródło zdjęcia: TVN24

- Co roku z dziećmi przechodzimy do zoo. Z tego co widzimy, to te zoo rozwija się. Jest po prostu coraz ładniej, coraz więcej zwierząt jest. I prawdę mówiąc, te zarzuty, co pani z fundacji przedstawiała, nie mają żadnego pokrycia - uważa mieszkanka Jaroszowa.