Kradzionym samochodem uciekał przed policją, wpadł do rzeki i dachował

Stracił panowanie nad autem, wpadł do wody i dachował

Kilka kilometrów dalej uciekający kierowca stracił panowanie nad autem. W okolicach miejscowości Mąkolno wjechał do rzeczki, a samochód dachował. Funkcjonariusze wyciągnęli z pojazdu kierowcę i jego pasażera. Żaden z nich nie odniósł obrażeń. - Podejrzewanym o kradzież volkswagena okazał się być 27-letni mieszkaniec gminy Złoty Stok. Był nietrzeźwy, miał ponad 0,5 promila alkoholu w organizmie i trafił do policyjnego aresztu - informuje Golec. I dodaje, że mężczyzna odpowie za krótkotrwałe użycie pojazdu, niezatrzymanie się do kontroli i kierowanie samochodem w stanie nietrzeźwości Grozi mu teraz do pięciu lat więzienia.