"Nie mógł wstać, nie mógł odwrócić głowy. Skulony, umarł z głodu i braku wody. Straszny sadyzm"

- Z daleka zauważyłem, że coś leży przy drzewie. Jakby jakiś materiał, ubranie, czy nakrycie głowy. Dopiero, kiedy podszedłem bliżej, zorientowałem się, że to pies. Młody, na oko kilkumiesięczny kundelek. Na pierwszy rzut oka myślałem, że zasnął. Nie był ani zimny, ani zesztywniały. Myślałem, że go obudzę. Niestety, już nie żył - opowiada Jarosław Helicki.

"Przywiązany bardzo krótko"

- Sam łańcuch był długi, kilkumetrowy. W mojej ocenie to łańcuch pastwiskowy, do przywiązywania bydła. W tym przypadku ktoś zadał sobie jednak dużo trudu, bo pies przywiązany był bardzo krótko, tak, że w ogóle nie mógł się ruszać. Myślę, że osoba, która to zrobiła, nie chciała, by zwierzę hałasowało - dodaje Helicki.