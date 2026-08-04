Wrocław Wyprzedzał ciężarówką mimo zakazu, zaproponował policjantom pieniądze Oprac. Svitlana Kucherenko |

Kierowca ciężarówki zatrzymany na A4. Próbował przekupić policjantów Źródło wideo: KPP w Złotoryi Źródło zdj. gł.: KPP w Złotoryi

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Na autostradzie A4 złotoryjscy policjanci zatrzymali kierowcę ciężarówki, który nie dostosował się do zakazu wyprzedzania i złamał przepisy ruchu drogowego.

Podczas wykonywania czynności policjanci poinformowali 51-letniego mężczyznę, że popełnił wykroczenie i dostanie mandat w wysokości 1000 złotych.

Chciał "załatwić sprawę w inny sposób"

"Wówczas mężczyzna postanowił 'załatwić sprawę w inny sposób', gdyż, jak oznajmił policjantom, śpieszy mu się. W tym momencie zaproponował funkcjonariuszom korzyść majątkową w kwocie 190 złotych w zamian za odstąpienie od wykonania czynności służbowych i niewystawienie mandatu" - informuje Komenda Powiatowa Policji w Złotoryi.

Miał zaoferować funkcjonariuszom łapówkę Źródło zdjęcia: KPP w Złotoryi

Mężczyzna został zatrzymany i przewieziony do komendy. Po wykonaniu czynności procesowych trafił do policyjnej celi.

Złamał zakaz wyprzedzania, potem miał zaoferować funkcjonariuszom gotówkę Źródło zdjęcia: KPP w Złotoryi

Za próbę przekupienia policjantów grozi mu kara od roku do 10 lat pozbawienia wolności. Nie uniknie również odpowiedzialności za wykroczenie drogowe. Obie sprawy rozstrzygnie sąd.