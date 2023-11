Z trzema promilami pod prąd na A4. Jechał kradzionym autem

31-letni mieszkaniec Dolnego Śląska jechał autostradą A4 pod prąd. Powstrzymał go inny kierowca. Okazało się, że mężczyzna był pijany, a auto, którym podróżował niezgodnie z przepisami, nie należało do niego. - Ukradł samochód i pojechał nim w kierunku Złotoryi. W drodze powrotnej pomylił jednak drogi i wjechał na autostradę - informuje policja. Teraz 31-latkowi grozi do ośmiu lat więzienia.