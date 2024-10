Jeden dachował w przydrożnym rowie, drugi wjechał do ogrodu

czytaj dalej

Dwóch księży diecezji sosnowieckiej dopuściło się pedofilii - ustaliła Prokuratura Okręgowa w Sosnowcu. Jeden z nich trafił już na trzy miesiące do aresztu. Zatrzymany został też były ksiądz, który - zdaniem śledczych - powinien odpowiedzieć za oszustwa. Informację o zatrzymaniu księży potwierdziła już kuria diecezji sosnowieckiej, na terenie której w ostatnich latach dochodziło regularnie do skandali, o których mówiła cała Polska - między innymi do orgii i zabójstwa.