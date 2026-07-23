Wrocław Złapani na handlu papierosami bez akcyzy. Jeden z nich uciekał przed policją z rocznym dzieckiem Oprac. Filip Czekała |

Dzierżoniów. Handlowali towarem bez akcyzy. Jeden z mężczyzn próbował uciekać Źródło wideo: Dolnoslaska policja Źródło zdj. gł.: Dolnośląska policja

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Policjanci z Dzierżoniowa podczas działań operacyjnych ustalili, że na terenie targowiska miejskiego mogą być sprzedawane wyroby tytoniowe bez polskich znaków akcyzy. Miejsce poddali obserwacji. Gdy informacje się potwierdziły, podjęli interwencję wobec dwóch mężczyzn.

Jednego zatrzymali zaraz po sprzedaży nielegalnych wyrobów. Drugi, znajdujący się w samochodzie, próbował uciec.

Próbował uciekać autem i pieszo z nosidełkiem

Na krótkim nagraniu opublikowanym przez policję widać jak szarpie się przy drzwiach z funkcjonariuszem i jednocześnie próbuje manewrować. Autem zahacza o odkurzacz samochodowy i niszczy oba boki swojego samochodu próbujac go objechać i uciec.

- Mężczyzna wykonywał niebezpieczne manewry, uszkadzając infrastrukturę oraz pojazd wykorzystywany przez policjantów do zablokowania drogi. Następnie porzucił samochód i próbował uciekać pieszo z nosidełkiem, w którym znajdowało się około roczne dziecko. Po krótkim pościgu został zatrzymany - relacjonuje nadkomisarz Marcin Ząbek, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Dzierżoniowie.

Na miejsce wezwano karetkę, by przebadać dziecko.

Miał więcej na sumieniu

Podczas przeszukania pojazdu policjanci ujawnili ponad 9 kilogramów krajanki tytoniowej, blisko 17 tysięcy papierosów bez polskich znaków akcyzy oraz kokainę. - Wstępnie oszacowano, że uszczuplenie należności z tytułu podatku akcyzowego przekracza 33 tysiące złotych - wskazuje Ząbek.

Zabezpieczone towary przez policję Źródło zdjęcia: Dolnośląska policja

Szybko okazało się, że kierujący autem był poszukiwany oraz ma orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów. 26- i 29-latek zostali zatrzymani.