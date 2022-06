Strzelił koledze w głowę z broni do uboju zwierząt. Ciało porzucił i podpalił w lesie

Na karę 25 lat więzienia skazał Sąd Apelacyjny we Wrocławiu Dariusza O., oskarżonego o zabójstwo z użyciem broni palnej w marcu 2020 r. w Zgorzelcu (Dolnośląskie).

Do wydarzeń opisanych w akcie oskarżenia doszło w marcu 2020 r. w Zgorzelcu. Dariusz O., według prokuratury, zamordował mężczyznę strzelając mu w potylicę z broni palnej. Broń, której użył do zabójstwa, pierwotnie służyła do uboju zwierząt – O. przerobił ją na broń palną. Po zabójstwie podpalił zwłoki ofiary i porzucił je przy polnej drodze.