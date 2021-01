W szpitalu zaszczepił się między innymi burmistrz, dyrektor odwołana. "Nie popełniliśmy błędu"

Wśród zaszczepionych burmistrz. NFZ sprawdza

- Uznałem, że skoro pani dyrektor szpitala mi to zaproponowała, to znaczy, że ma podstawy, by mnie zaszczepić i że mogę z tego skorzystać. Nie zastanawiałem się nad tym, nie analizowałem tego - powiedział burmistrz "Gazecie Wyborczej". - Wychodzę z założenia, że ja mam swoje obowiązki, a pani dyrektor swoje. Nie mam podstaw, aby jej nie ufać i temu, że dobrze się z nich wywiązuje.

"Nie popełniliśmy błędu"

O odwołaniu dyrektorki poinformowano między innymi na facebookowej stronie starostwa. A pod wpisem pojawiły się komentarze mieszkańców powiatu, którzy żałują decyzji władz. "Szkoda, dużo zrobiła dla naszego szpitala" - pisze jedna z kobiet. A kolejna dodaje: "Serce tam oddała... szkoda". Udało nam się porozmawiać z byłą już dyrektorką zgorzeleckiej placówki. - Dla mnie zawsze najważniejsze było społeczeństwo, moi pracownicy i dobre świadczenie usług, bo po to jest służba zdrowia. Przez 22 lata byłam dyrektorem i zawsze myślałam tylko o tym, by rozwijać szpital i stworzyć dobrą służbę zdrowia - podkreśla Zofia Barczyk. I dodaje, że starosta prosił ją o to, by sama złożyła rezygnację. Ona jednak nie widziała ku temu powodu. - W trakcie szczepień nie popełniliśmy błędu. Wszystko odbyło się zgodnie z zaleceniami NFZ - zastrzega odwołana dyrektorka.