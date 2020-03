Dopiero pod koniec wizyty poinformowała o kontakcie z osobą z Niemiec. Personel szpitala izolowany

Kobieta wezwała karetkę do swojego nieletniego syna w środę rano. Jak tłumaczyła, dziecko często choruje. Teraz chłopiec miał ostre objawy przeziębienia.

Informacja za późno

- Wdrożyliśmy procedury zabezpieczenia epidemiologicznego. Dziecko z rodzicami zostało odizolowane i przetransportowane do szpitala we Wrocławiu. Nasz personel z kontaktu z dzieckiem i rodziną jest w tej chwili w izolacji - dodaje Marcin Wolski, zastępca dyrektora do spraw medycznych zgorzeleckiego szpitala.