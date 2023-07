Na czerwonym wjechała na przejazd kolejowy, po chwili odebrała mandat

Nigdy nie próbujmy objeżdżania opuszczonych zapór, wjeżdżać na przejazd gdy brak jest miejsca do kontynuowania jazdy i wyprzedzać innych pojazdów na przejeździe. Zbliżając się do przejazdu kolejowego, czy przejeżdżając przez niego, zachowaj szczególną ostrożność. Przed wjechaniem na tory upewnij się, czy nie zbliża się pojazd szynowy. Wjazd na przejazd jest dozwolony dopiero w momencie całkowitego podniesienia się rogatek i wyłączenia sygnalizacji przejazdowej Jedź z taką prędkością, abyś w każdej chwili mógł zatrzymać pojazd. W razie unieruchomienia pojazdu na przejeździe kolejowym niezwłocznie usuń go z torowiska, a jeżeli to niemożliwe szybko opuść pojazd.