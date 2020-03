Sześcioro dzieci uwięzionych w płonącym domu. Policja zatrzymała osobę, która może mieć związek z pożarem

Zgłoszenie o pożarze w jednym z domów w Żędowicach strażacy otrzymali przed godziną 1 w nocy. - Na miejscu pierwsza była jednostka ochotniczej straży pożarnej. To ci strażacy niezwłocznie przystąpili do działań gaśniczych i ewakuacji z poddasza, gdzie znajdowała się jedna osoba dorosła i szóstka dzieci - relacjonuje Piotr Zdziechowski ze straży pożarnej w Strzelcach Opolskich. I dodaje, że wszyscy zostali wyprowadzeni z budynku przy użyciu drabiny. Strażacy pomogli też jednej osobie wydostać się z parteru budynku.

Paliło się na klatce schodowej i w przedpokoju. Choć - jak informuje straż pożarna - pożar nie był silnie rozwinięty, to płomienie odcięły mieszkańcom drogę ucieczki. Wśród ewakuowanych przez strażaków dzieci była dwójka niemowląt. Wszystkie dzieci i dorośli zostali przetransportowani do szpitala. Ich życiu i zdrowiu nie zagrażało niebezpieczeństwo.

Jedna osoba zatrzymana

Na miejscu było siedem zastępów straży pożarnej, pogotowie ratunkowe i policja. I to właśnie policjanci zatrzymali na miejscu osobę, która może mieć związek z wybuchem pożaru. - Wyjaśniamy, co się stało i jaka była przyczyna pożaru. Zatrzymaliśmy też osobę, która może mieć związek z tym, co się stało - informuje Anna Kutynia z policji w Strzelcach Opolskich.