Zostali skazani za zabójstwo 15-letniej Małgosi. Jest kasacja w sprawie "zbrodni miłoszyckiej"

Kasację na niekorzyść dwóch mężczyzn skazanych za gwałt i zabójstwo 15-letniej Małgosi - do którego doszło w Miłoszycach w sylwestrową noc w 1996 roku - wniósł do Sądu Najwyższego prokurator generalny Zbigniew Ziobro. W jego ocenie wymierzone kary 25 i 15 lat więzienia są rażąco łagodne. Za tę zbrodnię pierwotnie został niesłusznie skazany Tomasz Komenda.

W ocenie Zbigniewa Ziobry działanie sprawców wskazuje na całkowitą obojętność wobec losu ofiary i brak jakiejkolwiek refleksji po dokonanej zbrodni. "Nie podjęli oni bowiem jakichkolwiek działań, które mogłyby zapobiec jej śmierci. Świadczy to o głębokiej demoralizacji, pozbawionych hamulców moralnych, zdeprawowanych i bezwzględnych sprawców" - wskazano.

Zdaniem prokuratora generalnego okoliczności sprawy przemawiają za tym, aby wobec Ireneusza M. orzec karę dożywotniego pozbawienia wolności, zaś wobec Norberta B. - 25 lat pozbawienia wolności. "Dlatego też Prokurator Generalny wniósł o uchylenie wyroku w zaskarżonej części i przekazanie w tym zakresie sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi Apelacyjnemu we Wrocławiu, w postępowaniu odwoławczym" - poinformowała PK.

Sąd drugiej instancji: jeden wyrok utrzymał, drugi obniżył

W grudniu 2021 roku przed Sądem Apelacyjnym we Wrocławiu zakończył się proces odwoławczy w sprawie "zbrodni miłoszyckiej", czyli zgwałcenia i zabójstwa 15-letniej Małgosi. Przed sądem odpowiadało dwóch mężczyzn: Ireneusz M. i Norbert B. Sąd utrzymał wyrok dla Ireneusza M., czyli karę 25 lat pozbawienia wolności. Zmienił jednak - względem wyroku pierwszej instancji - karę wobec drugiego z oskarżonych i obniżył ją do 15 lat więzienia.

Na pytanie, co może dalej dziać się w sprawie, prokurator odparł, że "w tym przypadku mogą wchodzić w rachubę kasacje". - I pewno takie kasacje ze strony obrony zostaną skonstruowane i skierowane do Sądu Najwyższego, ale to już jest przyszłość - mówił wówczas oskarżyciel publiczny.