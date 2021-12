Zapadł prawomocny wyrok w sprawie zbrodni w Miłoszycach

Opinie obciążające oskarżonych o zbrodnię w Miłoszycach

Kupiec podkreślał, że - korzystając z przeprowadzonych wcześniej badań przez biegłego z zakresu genetyki sądowej Krzysztofa Kolocha - pracował z mieszaniną materiału genetycznego. Zaznaczał, że w zależności od osoby interpretującej wyniki, może dochodzić do pewnych różnic. Biegli formułują hipotezy co do liczby osób w mieszaninie, co mniej lub bardziej wpływa na dalsze czynności.