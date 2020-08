Za tę zbrodnię niesłusznie skazano Tomasza Komendę. Oskarżony o zabójstwo i gwałt jednak nie wyjdzie na wolność

Jeden z dwóch oskarżonych o popełnienie tak zwanej zbrodni miłoszyckiej jednak nie wyjdzie na wolność. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu przedłużył w czwartek Ireneuszowi M. tymczasowy areszt do 31 października. Nieco ponad tydzień wcześniej ten sam sąd nie uwzględnił wniosku o przedłużenie aresztowania. Sąd okręgowy wniósł zażalenie.

- Mamy do czynienia z postępowaniem, które dotyczy bardzo poważnego czynu - zbrodni zabójstwa ze zgwałceniem. Zgromadzony materiał dowodowy jest w mojej ocenie na tyle mocny, że w dużym stopniu uprawdopodabnia to, że oskarżony tego czynu się dopuścił, a w związku z tym jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że będzie wobec niego orzeczona surowa kara - tak mówił w czwartek rano, przed wejściem do gmachu wrocławskiego sądu apelacyjnego prokurator Tomasz Krzesiewicz z Dolnośląskiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej.

W ocenie prokuratora sprawa przed sądem toczy się sprawnie. Jest na końcowym etapie, w związku z czym - według niego - należy się spodziewać wyroku w najbliższych kilku miesiącach.

- Gdyby oskarżony miał opuścić zakład karny, gdy zakończy się odbywanie kary pozbawienia wolności, a także zostanie wobec niego uchylone tymczasowe aresztowanie, istnieje w mojej ocenie nader realna i rzeczywista obawa, że po prostu może uciec za granicę, czy też w inny sposób utrudniać to postępowanie - zaznacza prokurator.

Areszt jednak przedłużony

O 9.30 w sądzie rozpoczęło się posiedzenie po tym jak 11 sierpnia sąd II instancji nieoczekiwanie nie uwzględnił wniosku sądu okręgowego o przedłużenie do 5 grudnia 2020 roku aresztu dla Ireneusza M. Rzeczniczka sądu tłumaczyła, że w ocenie jednoosobowego składu wniosek był "lakoniczny i nie pozwalał na uznanie, że istnieje przesłanka do przedłużenia tymczasowego aresztowania".

- Sąd ocenił, że sam zarzut surowości kary nie oznacza, że oskarżony będzie próbował ucieczki. Sąd apelacyjny powołał się na orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i regulacje polskiego prawa wskazujące, że tymczasowy areszt nie może zastępować kary pozbawienia wolności. A ten zastosowany wobec Ireneusza M. trwa już ponad trzy lata - mówiła sędzia Małgorzata Lamparska.

Zwykle taka decyzja jest wykonalna w trybie natychmiastowym. Ireneusz M. nie wyszedł na wolność tylko dlatego, że do 6 września odsiaduje jeszcze wyrok za gwałty i groźby karalne.

Na decyzję sąd okręgowy wniósł zażalenie. W czwartek trzyosobowy skład sędziowski rozpoznał to zażalenie i tym razem przedłużył oskarżonemu areszt do 31 października.

- Sąd zmienił poprzednią decyzję sądu apelacyjnego. Wziął pod uwagę wszystkie przesłanki takie jak zagrożenie wysoką karą, czy brak konkretnego miejsca zamieszkania oskarżonego. Dzisiejsza decyzja jest ostateczna - mówi rzecznik Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu Małgorzata Lamparska.

Decyzja zadowoliła prokuratora Krzesiewicza. - Dobrze, że poprzednia, skandaliczna decyzja została zmieniona. Sąd przychylił się do argumentów prokuratury (...). Oczywiście, trzy lata w areszcie to dużo czasu, ale wszystko odbywa się w majestacie prawa. To wyjątkowa sytuacja, wyjątkowy proces - mówi.

Z kolei obrońca Ireneusza M. Tomasz Stykała twierdzi, że decyzja sądu jest krzywdząca, niekonstytucyjna i niezgodna z europejską konwencją.

M. już wcześniej karany za gwałty

Ireneusz M., zarzuty w sprawie brutalnego gwałtu i zabójstwa 15-letniej Małgosi, do którego doszło w sylwestrową noc z 1996 na 1997 rok, usłyszał w czerwcu 2017 roku. Na przesłuchanie w prokuraturze został doprowadzony z zakładu karnego, bo był w trakcie odbywania wyroku za gwałty i groźby karalne. Wcześniej także miał problemy z prawem. W 2010 roku został po raz pierwszy skazany - na 4,5 roku więzienia - za gwałty, usiłowanie gwałtów i groźby karalne.

Gdy w Miłoszycach doszło do zbrodni M. był już mężem i ojcem dwójki dzieci. W sylwestrową noc bawił się w tej samej dyskotece, co Małgosia. Był też na posesji, na której dziewczyna zginęła. Kilka dni po znalezieniu zwłok nastolatki M. był przesłuchiwany przez śledczych. Jednak wówczas nie doszło do zatrzymania. A kilka lat później w sprawie oskarżono i skazano - jak się później okazało niesłusznie - Tomasza Komendę.

Dwóch oskarżonych

Nagie, porzucone na jednej z posesji w Miłoszycach, ciało Małgosi znaleziono zaledwie kilkadziesiąt kroków od miejsca, w którym dziewczyna witała Nowy Rok. W sprawie, na 25 lat pozbawienia wolności, skazano Tomasza Komendę. Później okazało się, że Komenda był niewinny.

Proces w sprawie "zbrodni miłoszyckiej" wciąż trwa. Norbert Basiura (zgodził się na podawanie swoich danych), drugi z oskarżonych w tej sprawie, odpowiada przed sądem z wolnej stopy.

