Mógł być włoskim karabinierem albo ukraińskim generałem. 49-latek podejrzany o kierowanie gangiem oszustów

Aleksander C. był poszukiwany Europejskim Nakazem Aresztowania i kilkoma listami gończymi. Przez pewien czas był jednak nieuchwytny. Często - jak mówią śledczy - zmieniał tożsamość. Raz był elegantem z limuzyną i szoferem, a raz miłośnikiem stylu sportowego. Co więcej, żonglował też narodowościami. W jego mieszkaniu, na terenie Dolnego Śląska, znaleziono nie tylko legitymacje amerykańskich służb, ale też ukraińskich i włoskich.

"Prowadził wystawny tryb życia, ale nikt nie wiedział, skąd ma pieniądze"

49-letni Aleksander C. w ręce policjantów wpadł w okolicach Lubania. Jak przekazuje CBŚP, mężczyzna przedstawiał się jako Amerykanin, ale posługiwał się dokumentami angielskimi. - Prowadził bardzo wystawny tryb życia, ale nikt z jego znajomych nie wiedział, skąd ma pieniądze - opisuje Jurkiewicz. Co do źródła majątku 49-latka wątpliwości nie mają natomiast śledczy. Ich zdaniem pochodził on z oszustw dokonywanych przez mężczyznę i grupę, którą miał kierować.