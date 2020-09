"Myśliwy był przekonany, że strzela do dzika". Od kuli zginął koń

Prokuratura w Lubaniu (województwo dolnośląskie) wyjaśnia, jak doszło do pomyłki na polowaniu. Od myśliwskiej kuli zginął koń przebywający na pastwisku. Myśliwy, który pociągnął za spust, miał myśleć, że strzela do dzika.

Na razie bez zarzutu

O sprawie powiadomiono policję. Ta prowadzi pod nadzorem prokuratury postępowanie. Zabezpieczono między innymi kulę, od której zginęło zwierzę. - Mamy osobę, która przyznała się do polowania tego dnia i do tego, że w sposób nieumyślny postrzeliła konia. Ten myśliwy - jak wynika z jego relacji - był przekonany, że strzela do dzika - mówi nam Łukasz Chrapek z Prokuratury Rejonowej w Lubaniu. I dodaje, że na tym etapie postępowanie prowadzone jest w sprawie, a to oznacza, że myśliwy nie usłyszał żadnego zarzutu. - Weryfikujemy okoliczności tego zdarzenia. Postępowanie jest w początkowej fazie - podkreśla prokurator.