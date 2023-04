Zapomnieli o 11-latku i zostawili go na stacji. Tak wyglądała akcja policji. Nagranie

czytaj dalej

Poniedziałek jest 425. dniem inwazji zbrojnej Rosji na Ukrainę. - Zbliżamy się do przełomowej bitwy dla historii współczesnej Ukrainy. To jest fakt, wszyscy to rozumieją - powiedział szef ukraińskiego wywiadu wojskowego Kyryło Budanow w rozmowie z portalem RBK-Ukraina. Budanow został poproszony o potwierdzenie jego wcześniejszych słów dla gazety "USA Today", że "tej wiosny odbędzie się decydująca bitwa przed zakończeniem wojny". - Kiedy to się rozpocznie, jest tajemnicą. Ale wszyscy rozumieją, że jesteśmy coraz bliżej - dodał Budanow. W tvn24.pl relacjonujemy wydarzenia z i wokół Ukrainy.