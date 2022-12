Szukają potomków dawnej służby. "Chcemy ocalić historię ludzi, którzy tworzyli ten zamek"

Opiekun porcelany, czyściciel sreber, rębacz lodu, stajenni, bibliotekarz, pokojówki i kucharze - to tylko nieliczne stanowiska wśród służby zatrudnionej przez Hochbergów. Zamek Książ wciąż szuka potomków dawnej służby. Po pierwszym apelu zgłosiła się kobieta, której prapradziadek był książęcym leśniczym, a babcia pracowała na polu golfowym należącym do arystokratycznego rodu. - Chcemy ocalić historię ludzi, którzy tworzyli ten zamek - mówi rzecznik prasowy Zamku Książ w Wałbrzychu.

Władze Zamku Książ mają nadzieję, że poszukiwania przyniosą kolejne rezultaty. A jest na to szansa, bo - jak wyliczono - na początku XX wieku dla pięcioosobowej rodziny Hochbergów pracowało ponad 500 osób służby domowej i dworskiej. Wśród nich były nie tylko kucharki, pomoce kuchenne, ogrodnicy czy nianie i guwernantki. Była to cała rzesza ludzi, dla których Książ był nie tylko pracą, ale i domem.

- Nawet na co dzień funkcjonowały tu trzy stoły. Przy pierwszym, tym najważniejszym, zasiadał książę z najbliższymi i najważniejszymi gośćmi. Drugi stół był zarezerwowany dla niższych rangą biesiadników, a trzeci - marszałkowski - dla ważniejszych dworzan i urzędników, a także tych gości, którzy nie zmieścili się przy drugim ze stołów - opowiada Mykytyszyn. I dodaje, że przed kuchmistrzem i jego personelem za każdym razem stało duże wyzwanie. Mieli nie tylko zadbać o to, by było smacznie i by kulinarne upodobania biesiadników zostały spełnione. - Starano się też wywoływać odpowiednie wrażenie, między innymi przy komponowaniu dań zwracano uwagę, aby te, które następowały po sobie nie były w jednakowej tonacji kolorystycznej - opisuje rzecznik.