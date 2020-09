Władali nim książęta i rabusie, kryje wiele tajemnic. Próbują je wyjaśnić. "To eldorado i terra incognita zarazem"

- Zamek Gryf to średniowieczna twierdza o barwnej, momentami dramatycznej, historii. Miała duże znaczenie militarne, które zachowała aż do połowy XVIII wieku. Spośród wszystkich twierdz zachodnich Dolnego Śląska on najdłużej zachował walory obronne - mówi Łukasz Tekiela, dyrektor Muzeum Regionalnego w Lubaniu. I dodaje, że teraz Zamek Gryf nie jest głównym wyborem turystów zwiedzających dolnośląskie zamki. Jednak wkrótce, między innymi dzięki prowadzonym na terenie twierdzy badaniom, może się to zmienić.