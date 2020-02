Woda opadła i odsłoniła zalaną przed laty wieś

Mieszkańcy chcieli do miasta

Odkrycie, którego dokonała natura, przyciągnęło mnóstwo osób. Okazuje się, że wielu z nich to dawni mieszkańcy wsi Żarek. - Jechałam tam i miałam motyle w brzuchu. Myślałam, że tam od tych wszystkich emocji się rozpłaczę. Przyjechaliśmy, wychodzimy z samochodu, a tam większość ludzi to mieszkańcy Żarku, którzy postanowili przyjechać do swojej dawnej wsi - mówi Maria Święcicka, która Żarek opuściła jako nastolatka. Z rodzicami i siostrą wyjechała do Jawora. Mieszkańcy wsi dostali bowiem wybór: albo pieniądze, albo mieszkanie z przydziału. Swoje własne "M" można było wybrać albo w pobliskim Jaworze, albo Legnicy. Większość mieszkańców decydowała się właśnie na wyjazd do miasta. - To był jakiś taki owczy pęd. Wszyscy chcieli tam jechać, bo życie w mieście wydawało się łatwiejsze. Ci, co wyjechali w większości zamieszkali na tych samych osiedlach - wspomina Święcicka. I dodaje, że początkowo nawet mówiło się o tym, że gdyby mieszkańcy Żarka byli zainteresowani, to władze były gotowe wybudować im w okolicy wieś zupełnie taką, jak Żarek. - Władze bały się, że ludzie będą się stawiać, że będą zakorzenieni. Dlatego założono możliwość wybudowania wsi 1:1, ale większość nie była tym w ogóle zainteresowana - relacjonuje pani Maria.