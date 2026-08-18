Fotopułapka miała uchwycić pumę. Nowa informacja w sprawie zdjęcia
Nadleśnictwo Świdnica poinformowało, że nie potwierdziła się autentyczność zdjęcia, które miało przedstawiać pumę w lasach w okolicach Zagórza Śląskiego. Weryfikację fotografii przeprowadzili funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy.
We wtorek nadleśnictwo przekazywało informacje o możliwej obecności dużego drapieżnika na swoim terenie. Zdjęcie zwierzęcia miała zarejestrować fotopułapka, a fotografia została udostępniona przez Powiatowy Oddział Straży Ochrony Przyrody w Świdnicy. W związku z pojawieniem się zdjęcia leśnicy apelowali do mieszkańców i turystów o zachowanie szczególnej ostrożności podczas pobytu w lesie.
Zdjęcie nie zostało uznane za autentyczne
W czwartek Nadleśnictwo Świdnica opublikowało jednak nowy komunikat. Jak przekazano, po dokładnej analizie materiału zdjęciowego i dostępnych informacji nie udało się potwierdzić autentyczności fotografii.
"Informacja Nadleśnictwa miała charakter prewencyjny i zamieszczona była w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców i turystów korzystających z lasu" - podkreślono w komunikacie.
Przedstawiciele nadleśnictwa podziękowali również mieszkańcom za odpowiedzialne podejście do sprawy. Jednocześnie przypomnieli, że podczas spotkania z dzikimi zwierzętami należy zachować szczególną ostrożność i nie podejmować prób zbliżania się do nich.