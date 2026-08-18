Wrocław Fotopułapka miała uchwycić pumę. Nowa informacja w sprawie zdjęcia Svitlana Kucherenko |

Puma schwytana. Drapieżnika poszukiwano od kilku dni (wideo ilustracyjne z 13 lipca 2026 roku) Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Nadleśnictwo Świdnica, Lasy Państwowe

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Nadleśnictwo Świdnica poinformowało, że nie potwierdziła się autentyczność zdjęcia, które miało przedstawiać pumę w lasach w okolicach Zagórza Śląskiego. Weryfikację fotografii przeprowadzili funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy.

We wtorek nadleśnictwo przekazywało informacje o możliwej obecności dużego drapieżnika na swoim terenie. Zdjęcie zwierzęcia miała zarejestrować fotopułapka, a fotografia została udostępniona przez Powiatowy Oddział Straży Ochrony Przyrody w Świdnicy. W związku z pojawieniem się zdjęcia leśnicy apelowali do mieszkańców i turystów o zachowanie szczególnej ostrożności podczas pobytu w lesie.

Zdjęcie nie zostało uznane za autentyczne

W czwartek Nadleśnictwo Świdnica opublikowało jednak nowy komunikat. Jak przekazano, po dokładnej analizie materiału zdjęciowego i dostępnych informacji nie udało się potwierdzić autentyczności fotografii.

Fotopułapka uchwyciła pumę - zdjęcie nie zostało uznane za autentyczne Źródło zdjęcia: Nadleśnictwo Świdnica, Lasy Państwowe

"Informacja Nadleśnictwa miała charakter prewencyjny i zamieszczona była w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców i turystów korzystających z lasu" - podkreślono w komunikacie.

Przedstawiciele nadleśnictwa podziękowali również mieszkańcom za odpowiedzialne podejście do sprawy. Jednocześnie przypomnieli, że podczas spotkania z dzikimi zwierzętami należy zachować szczególną ostrożność i nie podejmować prób zbliżania się do nich.

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