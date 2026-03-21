Nie miała nawet półtora roku, gdy została sprzedana przez ojca. Teraz Monika skończyłaby 33 lata

Marta Korejwo-Danowska
Monika zaginęła w 1994 roku
Miała niecałe półtora roku, kiedy zaginęła. Za porwanie i sprzedaż córki sąd skazał jej ojca. Jeśli Monika żyje, właśnie kończyłaby 33 lata. - Jej ojciec, Robert B., dostał maksymalny wyrok kary - 15 lat więzienia. Trudno to jednak nazwać sukcesem. Nie wiemy, co się stało z Moniką. Ja myślę, że B. nigdy nie powiedział prawdy - mówi TVN24+ Zbigniew Prokop, emerytowany policjant, który prowadził sprawę zaginięcia.

Monika zaginęła 16 lipca 1994 roku.

Porwał ją własny ojciec - Robert B. Wykorzystał moment, kiedy dziadkowie poszli do apteki po leki dla chorej dziewczynki. On miał poczekać z nią przed sklepem.

Kiedy jednak dziadkowie wyszli, przed budynkiem nie było już ani mężczyzny, ani wózka z Moniką w środku.

Zaginięcie córki zgłosiła jej matka Magdalena.

Po kilku dniach B. wrócił, ale bez Moniki. Oszukał żonę, że dziewczynka jest u znajomych w Katowicach. Obiecał, że zaprowadzi ją do córki, jeśli odwoła poszukiwania.

Tak też zrobiła.

Jak się później okazało, było to jedno z wielu kłamstw mężczyzny. Nie tylko zmieniał wersje wydarzeń na temat tego, co stało się z dzieckiem, ale też przez lata znikał, ukrywając się przed wymiarem sprawiedliwości.

Z tego artykułu dowiesz się:
  • Jak doszło do zaginięcia niemal półtorarocznej dziewczynki?
  • Dlaczego pojawiła się nadzieja na odnalezienie Moniki po 26 latach?
  • Co o sprawie sądzi emerytowany policjant, który szukał zaginionej?
  • Dlaczego mimo wyroku sądu wciąż nie wiadomo, co stało się z Moniką?

Został skazany i ponownie uciekł

Za Robertem B. wystawiono międzynarodowy list gończy. Został zatrzymany w 1998 roku w Austrii. Wrócił do Polski, gdzie został tymczasowo aresztowany.

Po uchyleniu aresztu mężczyzna znowu uciekł z kraju i przez kilka lat był nieuchwytny.

Ponownie wydano za nim list gończy, a także Europejski Nakaz Aresztowania. Ostatecznie jednak sam zgłosił się do śledczych. Postanowił wrócić do Polski, ale postawił warunek - otrzymania listu żelaznego, który gwarantował mu wolność do czasu zapadnięcia wyroku sądu. I tak też się stało.

Robert B. w trakcie składania wyjaśnień przyznał, że sprzedał własną córkę za 20 milionów starych złotych (obecnie to około dwóch tysięcy złotych).

Kiedy jednak proces ruszył, zmienił zdanie i nie przyznawał się do winy.

Marta Korejwo-Danowska
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica