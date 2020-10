Wypadek na poligonie, dwóch rannych saperów

Do zdarzenia doszło na poligonie w Żaganiu. - To, co się stało, należy traktować jako nieszczęśliwy wypadek. Rannych zostało dwóch żołnierzy z 1. Brzeskiego Pułku Saperów. Zostali przewiezieni do szpitala - przekazał Marek Pawlak, rzecznik prasowy Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych. I dodał, że poszkodowani żołnierze byli przytomni, a ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.