Ciało mężczyzny znalezione w mieszkaniu. Dwie osoby zatrzymane

W środę, 11 lutego, w godzinach wieczornych w jednym z mieszkań w Starym Węglińcu znaleziono zwłoki mężczyzny.
"Na ciele ofiary widoczne są ślady, które mogą wskazywać, iż do jej zgonu doszło na skutek działania osób trzecich. Zwłoki zabezpieczono w celu dokonania sądowo-lekarskiej sekcji zwłok" - informuje Ewa Węglarowicz-Makowska, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze.
Na miejscu pracowała policja pod nadzorem prokuratury.
"Zatrzymano dwie osoby, które mogą mieć związek z tym zdarzeniem" - dodaje.
W tej chwili czynności są prowadzone w kierunku przestępstwa pobicia ze skutkiem śmiertelnym. Według prokuratury, ta kwalifikacja prawna może zostać zmieniona w zależności od wyników sekcji zwłok.
Pierwszą informację o zdarzeniu dostaliśmy na Kontak24.
Opracowała Svitlana Kucherenko /tok
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock