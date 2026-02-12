Ciało mężczyzny znalezione w mieszkaniu. Dwie osoby zatrzymane

W powiecie zgorzeleckim (woj. dolnośląskie) Źródło: Google Earth

Artykuł zawiera materiały przesłane na KONTAKT24

W środę, 11 lutego, w godzinach wieczornych w jednym z mieszkań w Starym Węglińcu znaleziono zwłoki mężczyzny.

"Na ciele ofiary widoczne są ślady, które mogą wskazywać, iż do jej zgonu doszło na skutek działania osób trzecich. Zwłoki zabezpieczono w celu dokonania sądowo-lekarskiej sekcji zwłok" - informuje Ewa Węglarowicz-Makowska, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze.

Na miejscu pracowała policja pod nadzorem prokuratury.

"Zatrzymano dwie osoby, które mogą mieć związek z tym zdarzeniem" - dodaje.

W tej chwili czynności są prowadzone w kierunku przestępstwa pobicia ze skutkiem śmiertelnym. Według prokuratury, ta kwalifikacja prawna może zostać zmieniona w zależności od wyników sekcji zwłok.

Pierwszą informację o zdarzeniu dostaliśmy na Kontak24.

Opracowała Svitlana Kucherenko /tok