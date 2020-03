Uciekał przed policją, jechał z prędkością nawet 230 km/h, w końcu doprowadził do wypadku. Ranna pasażerka

Najpierw wyprzedził policjantów i innych kierowców tam, gdzie nie powinien. Później nie zatrzymał się do kontroli i jechał niemal o 160 kilometrów na godzinę szybciej niż pozwalały na to przepisy. W końcu swoją piracką jazdą doprowadził do wypadku, w którym ucierpiała jego pasażerka. Policjanci z Ząbkowic Śląskich (województwo dolnośląskie) ukarali kierowcę 38 punktami karnymi i skierowali w jego sprawie wniosek do sądu.

O 160 km/h za szybko, pod prąd i omijając wysepkę

Policjanci postanowili zatrzymać kierowcę do kontroli. Włączyli sygnały świetle i dźwiękowe. Jednak to nie przekonało kierowcy. - Zamiast zatrzymać swój samochód, zaczął przyspieszać. W pewnym momencie pędził z prędkością bliską 230 kilometrów na godzinę i to w terenie, gdzie obowiązuje ograniczenie do 70 kilometrów na godzinę - relacjonuje Golec. Siedzący za kierownicą 35-latek jechał nie tylko szybko, ale - jak informują policjanci - także niebezpiecznie. - Zbliżając się do jadących przed nim aut wyprzedzał je w miejscu niedozwolonym. Omijał wysepkę z lewej strony i jechał pod prąd - informuje policjantka.