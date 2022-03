Przyjeżdżał lawetą z napisem "Autopomoc" i kradł uszkodzone auta. 30-latek stanie przed sądem

czytaj dalej

Grupa 200-300 osób z flagami Ukrainy oraz hasłami - takimi jak "Bez handlu z terrorystą" - na transparentach zgromadziła się w okolicach przejścia granicznego w Kukurykach (Lubelskie), by zablokować przejazd ciężarówek z towarami na Białoruś i do Rosji. Policja oddziela ich od pojazdów. Kolejka tirów do przejścia w sobotę rano sięgała 27 kilometrów.