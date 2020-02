Zadał Oli ponad sto ciosów nożem. Jest decyzja Sądu Najwyższego

Minister wnosił o uchylenie rozstrzygnięcia Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania. Jego zdaniem kara 25 lat więzienia jest rażąco, niewspółmiernie łagodna i w konsekwencji popełniona zbrodnia zasługuje na karę dożywotniego pozbawienia wolności.

Sąd Najwyższy, oddalając kasację, uznał, że kara 25 lat więzienia wobec 22-letniego obecnie Kamila M., nie jest karą niewspółmiernie łagodną. Sąd podkreślił przy tym, że samodzielne zgłoszenie się skazanego do organów ścigania po popełnieniu zbrodni i przyznanie się do winy, powinno zostać uwzględnione jako okoliczności przemawiające na korzyść skazanego.

Zaczął od ciosu w gardło, później nożem uderzał jeszcze ponad sto razy

Do zbrodni doszło w styczniu 2017 roku. Kamil M. odwiedził Olę, swoją byłą dziewczynę w mieszkaniu należącym do jej rodziców. Byli sami. Razem spędzili kilka godzin. W pewnym momencie chłopak stwierdził, że dziewczyna dziwnie się zachowuje. - Bez słowa poszedłem do kuchni. Tam z suszarki wziąłem nóż, wróciłem do pokoju i zadałem jej pierwszy cios w gardło. Następnie zacząłem jej zadawać ciosy w okolice brzucha, klatki piersiowej oraz głowy. Ona zaczęła krzyczeć - odczytywała wyjaśnienia oskarżonego sędzia podczas pierwszej rozprawy w listopadzie 2017 roku.