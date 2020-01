15-latek chciał pomóc koleżance, zginął od ciosu nożem. Trzech oskarżonych

- Prokurator oskarżył Karola F. o to, że działając z zamiarem bezpośrednim pozbawienia życia małoletniego pokrzywdzonego, zadał mu cios nożem, powodując w ten sposób obrażenia ciała, które skutkowały jego zgonem - informuje Lidia Tkaczyszyn z Prokuratury Okręgowej w Legnicy. To nie są jedyne osoby, które oskarżono w tej sprawie. Sebastian H. i Dawid M. odpowiedzą przed sądem za nieudzielenie 15-letniemu chłopcu pomocy. - Choć wiedzieli, że został ugodzony nożem, to nie zawiadomili też organów ścigania o tym, co się stało - przekazuje prokurator.

Prokuratura: chciał pomóc koleżance, zginął od ciosu nożem

Do zdarzenia doszło w maju 2019 roku. To wtedy 15-letni Jakub wybrał się do kina na maraton filmowy. W trakcie czekania na drugi film chłopiec wraz z koleżankami poszli na pobliskie Wzgórze Zamkowe. - W tym samym czasie, w to samo miejsce przyszła grupa osób, wśród której byli trzej oskarżeni. Wcześniej pili alkohol i palili marihuanę - relacjonuje Tkaczyszyn. I dodaje, że w pewnym momencie między dziewczynami z dwóch grup doszło do "utarczki słownej". Jeden z mężczyzn zabrał okulary korekcyjne koleżance 15-latka. - Wyrzucił je poza mur Wzgórza Zamkowego. Chłopiec chciał pomóc dziewczynie i zeskoczył z muru. Za nim poszedł Karol F. - przytacza przebieg zdarzeń Tkaczyszyn. Jak wynika z ustaleń śledczych, to właśnie wtedy F. zadał 15-latkowi śmiertelny cios nożem. I jak gdyby nigdy nic wrócił do swoich kolegów. Jak wcześniej informowano, mężczyźni po wszystkim poszli na grilla. Później F. miał przyznać się towarzyszom do tego, co zrobił. Ci jednak - jak twierdzą prokuratorzy - nie zrobili nic, by pomóc chłopcu. Pogotowie ratunkowe wezwały za to koleżanki 15-latka. Na pomoc dla Jakuba było już jednak za późno.