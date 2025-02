W ubiegłym roku z powodu huku wystrzałów w Fundacji Puchaczówka w miejscowości Wyszonowice (woj. dolnośląskie) padły zwierzęta: koziołek i dwa ptaki. Sprawa została zgłoszona do prokuratury w Strzelinie, która początkowo odmówiła wszczęcia postępowania. Po zażaleniu, które złożyła pełnomocniczka fundacji - sąd orzekł, że postępowanie prokuratury było nieprawidłowe i skierował tę sprawę ponownie do rozpatrzenia.

Do zdarzenia doszło w ubiegłym roku w Ośrodku Leczenia i Rehabilitacji Dzikich Zwierząt Puchaczówka na Dolnym Śląsku. Tam grupa osób postanowiła odpalać fajerwerki świetlne i hukowe pod samym ośrodkiem. Sarna, myszołów i krogulec nie przeżyły sylwestrowych wystrzałów. Pozostałe zwierzęta przeżyły zaś koszmar.

- Nagrałem sam moment, jak ktoś strzela, jak biegłem za zagrodę saren. Ktoś odpalił zestaw pirotechniczny. Zaczęło to błyskać, zaczęło strzelać. Większość saren na szczęście była w drugiej części zagrody. Ale ten jeden koziołek przeraził się, rozpędził i w panice uderzył w ogrodzenie, łamiąc kark - opowiadał nam wtedy Marcin Marzec z Fundacji Ośrodek Leczenia i Rehabilitacji Dzikich Zwierząt Puchaczówka.

Ptaki zmarły z powodu stresu. Koziołek nie przeżył zderzenia z siatką, choć miał już iść na wolność.

- Mamy sytuację, w której 31 grudnia kilka osób podeszło dosłownie pod sam Ośrodek Leczenia i Rehabilitacji Dzikich Zwierząt Puchaczówka i zaczęło odpalać fajerwerki hukowe i świetlne. Ktoś postanowił, tutaj mam na myśli mieszkańców tej miejscowości, podejść pod ten ośrodek i odpalać te fajerwerki. Wskutek tego zwierzęta z tego ośrodka dostały bardzo wysokiego stresu, a trzy z nich zapłaciły życiem - mówi pełnomocniczka, adwokat Karolina Kuszlewicz.

Sprawa została zgłoszona do prokuratury w Strzelinie, jako przejaw znęcania się nad zwierzętami.

- Sprawę zgłosiliśmy do prokuratury. Po analizie prawnej jestem przekonana, że mamy do czynienia z przestępstwem znęcania się nad zwierzętami właśnie poprzez spowodowanie ich cierpienia polegającego na odpalaniu w bardzo bliskiej odległości fajerwerków hukowych. Dla każdego zwierzęcia to byłoby ogromne cierpienie, a dla zwierząt dzikich to było zwielokrotnione, dlatego, że one już z zasady są bardzo płochliwe – wyjaśnia pełnomocniczka.

Sprawa trafiła do sądu

Strzelińska prokuratura odmówiła wszczęcia postępowania, twierdząc, że takie zachowanie nie wypełnia znamion przestępstwa. Pełnomocniczka reprezentująca fundację złożyła do sądu zażalenie.

- Prokuratura niestety podeszła do tej sprawy najpierw bardzo powierzchownie, po czym postanowiła odmówić wszczęcia postępowania. W imieniu Puchaczówki złożyłam zażalenie do sądu. W tym zażaleniu wskazywałam na interpretację ustawy o ochronie zwierząt, że jeżeli ustawa mówi, że powodowanie bólu lub cierpienia zwierząt jest znęcaniem się nad nimi, to dlaczego nie mielibyśmy ocenić w taki sposób właśnie zachowania polegającego na tym, że świadomie w pobliżu zwierząt dzikich odpala się fajerwerki. Sąd w całości uwzględnił nasze zażalenie, powiedział, że postępowanie prokuratury było nieprawidłowe i skierował tę sprawę ponownie do prowadzenia – tłumaczy mecenas.

Wszczęcie postępowania

Sprawa wróciła więc do prokuratury. - Postępowanie zostało zarejestrowane w prokuraturze w Strzelinie. Materiały sprawy zostały przekazane do Komendy Powiatowej Policji w Strzelinie celem wykonania czynności. Zostało wszczęte dochodzenie o czyn z art. 35 ust. 1 ustawy o ochronie zwierząt. Wszystkie czynności wykonuje teraz policja, to przede wszystkim przesłuchanie w charakterze świadków osób, których dane personalne zostały ustalone, a które miały odpalać te fajerwerki - poinformowała Karolina Stocka-Mycek rzeczniczka Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu.

