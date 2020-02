Siedmiolatek stracił w wypadku rękę, walczy o życie. Jego rodzice i siostrzyczka zginęli

Ratownicy walczyli o życie siedmiolatka już na miejscu wypadku. Doszło do urazowej amputacji ręki. Chłopiec miał też obrażenia wewnętrzne i połamane pozostałe kończyny. W skrajnie ciężkim stanie trafił do szpitala. Wypadek w Ligocie Prószkowskiej pod Opolem przeżył tylko on. Rodzice oraz kilkumiesięczna siostra nie mieli żadnych szans.