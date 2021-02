Wjechał na drogę ekspresową pod prąd. Zginęły dwie osoby

22-latek w szpitalu

Do szpitala w Zielonej Górze śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego przetransportowano 22-letniego kierowcę toyoty. Mężczyzna, jak informowały służby, był przytomny. Na miejscu interweniowała policja, straż pożarna, pogotowie ratunkowe i LPR. Obecny był też prokurator. Jezdnia w kierunku Zielonej Góry była przez kilka godzin zablokowana. - Nie wiadomo, dlaczego kierowca wjechał na drogę pod prąd. To będzie wyjaśniane. Na miejscu wypadku swoje czynności przeprowadzał między innymi biegły do spraw rekonstrukcji wypadków drogowych. Do przesłuchania są świadkowie zdarzenia - przekazuje Szuwikowski.