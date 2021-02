"Tir na lewym pasie, następne tiry, nikt się nie zatrzymuje". Korytarza życia nie było

Strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej z Zagrodna w sobotnie przedpołudnie wyjechali do wypadku na autostradzie A4. Doszło tam do zderzenia pojazdu dostawczego z samochodem ciężarowym. W wyniku uderzenia w tył ciężarówki ranny został kierowca samochodu dostawczego. Pojazd pomogli opuścić mu świadkowie zdarzenia. Udało się to zrobić jeszcze przed przyjazdem na miejsce służb, a te nie miały ułatwionego zadania. Dojazd strażaków z OSP Zagrodno do miejsca wypadku widać na nagranym przez nich filmie. OGLĄDAJ NA ŻYWO W TVN24 GO >>>