Chcą pobić rekord frekwencji. Jeśli się uda, będzie weekend pełen darmowych atrakcji dla wszystkich

Za darmo do zoo, na miejski basen, do muzeum czy na Wieżę Piastowską - tak Opole będą mogli zwiedzać jego mieszkańcy. Warunek jest jeden: w drugiej turze wyborów prezydenckich w mieście musi paść rekord frekwencji. W pierwszej głosów nie oddało ponad 30 tysięcy osób, choć i bez nich frekwencja była najwyższa w historii.

W drugiej turze wyborów opolanie będą mogli zagłosować w 79 obwodowych komisjach wyborczych. Uprawnionych do głosowania jest tu ponad sto tysięcy mieszkańców. 28 czerwca, w trakcie pierwszej tury, swoich głosów nie oddało ponad 30 tysięcy osób. A Opole zakończyło wybory z frekwencją na poziomie 67,06 proc. Ten wynik był najwyższym w historii miasta. Jednak władze stolicy Opolszczyzny nie chcą, by mieszkańcy osiedli na laurach, i przygotowały ofertę, która ma zachęcić ich do jeszcze tłumniejszego pójścia do urn.

"Warto powalczyć o więcej"

A Arkadiusz Wiśniewski, prezydent Opola, mówi reporterowi TVN24: - Frekwencja była wysoka, ale uważam, że warto powalczyć o parę procent więcej. Warto zachęcić opolan, by poszli na wybory. Tym bardziej że to niezwykle ważne wybory. Decydujemy o przyszłości Polski, o tym, kto będzie prezydentem Polski. Takie wybory odbywają się raz na pięć lat, więc to doskonała okazja do tego, by pokazać, że zależy nam na Polsce.